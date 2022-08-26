В Киеве возле метро "Героев Днепра" идет демонтаж 66 МАФов, анонсированный городской властью еще в июле.

Соответствующие кадры публикуют столичные паблики.

На них видно, что некоторые владельцы киосков увозят свои постройки сами, а другие протестуют, взобравшись на крыши МАФов.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине могут существенно облегчить жизнь бизнесу. Кабмин подал в парламент законопроект №7689 о дерегуляции. В нем предлагается отменить целый список разрешительной документации для самых разных отраслей: от нетрадиционной медицины до дорожного строительства.

Разбирались, как будет работать бизнес в условиях большой дерегуляции и чего ждать рядовым украинцам.

Также сообщалось, что украинская власть обсуждает налоговую реформу с введением 10% НДФЛ, НДС и налога на прибыль. Как сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, вместе с тем обсуждается почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов.