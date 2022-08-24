В Украине могут существенно облегчить жизнь бизнесу. Кабмин подал в парламент законопроект №7689 о дерегуляции. В нем предлагается отменить целый список разрешительной документации для самых разных отраслей: от нетрадиционной медицины до дорожного строительства.

С одной стороны, это явный плюс для предпринимателей, которые давно жалуются, что власти слишком сильно закрутили гайки, и требуют послаблений хотя бы на время войны. С другой, не факт, что бизнесу такие упрощения действительно помогут. Особенно если за ними не последует других уступок, в частности, по налогам.

Кроме того, есть опасения, что дерегуляция бизнеса ударит по потребителям: рынок могут наводнить разного рода шарлатаны, что ухудшит качество услуг.

Разбирались, как будет работать бизнес в условиях большой дерегуляции и чего ждать рядовым украинцам.

Целители, дороги, импорт

Формально дерегуляция бизнеса началась в Украине еще до войны. Уже приняты несколько законодательных актов о пересмотре видов деятельности, подлежащих лицензированию.

Государственная регуляторная служба и дальше работала в этом направлении, и, как указано в пояснительной записке, новый законопроект - одно из ее предложений.

Также в правительстве утверждают, что прописанная в законопроекте отмена ряда разрешительных документов связана с тем, что они "утратили актуальность" и являются "экономически необоснованными", особенно в период военного положения.

Что именно планируют отменить? Для разных отраслей и сфер деятельности предусмотрены свои бонусы. Самые значительные нововведения такие.

Предлагается полностью убрать регуляцию нетрадиционной медицины. По действующему законодательству целители должны были регистрироваться как физлица-предприниматели и получать разрешение на право заниматься народной медициной в центральном органе исполнительной власти в сфере здравоохранения. Для целителей разработаны специальные квалификационные требования, Кабмин утвердил порядок выдачи разрешений, срок действия которых составляет пять лет. Плюс прописан государственный надзор за целителями — плановые и внеплановые проверки. Есть целый список оснований для аннулирования разрешений, в том числе нарушения, выявленные контролерами, реклама услуг в СМИ, невозможность обеспечения надлежащих условий для лечения и др. В новом проекте все эти пункты предлагается отменить. В сфере обеспечения радиационной безопасности хотят отменить требование о необходимости получать разрешение санитарно-эпидемиологической службы. Целый список по дерегуляции импорта. Сейчас в случае запуска режима надзора Таможенная служба должна подавать до 10 числа каждого месяца комиссии при министерстве информацию об общей стоимости импортируемого товара и объеме согласно выданным разрешениям на импорт. В новом проекте этот пункт предлагается отменить. Также хотят аннулировать норму о выдаче разрешений импортерам на поставки продукции (сейчас заявки подаются через "Единое окно", разрешение выдают в течение семи дней). В заявках на импорт прописываются код товара, страна происхождения, оценочная стоимость, маркировка и пр. При этом не убрали саму возможность проведения специальных расследований контролирующих органов по импорту. В сфере регулирования деятельности, влияющей на климат и атмосферу, также хотят убрать разрешения (при их выдаче оценивалось влияние работы предприятий на окружающую среду), но сам контроль (так сказать, уже по факту загрязнений) оставят. Из закона "О животном мире" предлагается убрать требование получать разрешения на разведение краснокнижных животных. Не нужно будет согласовывать также содержание диких животных в неволе (что актуально, в частности, для зоопарков, цирков и др). Что касается диких животным, под дерегуляцию пойдут разрешения, в которых указывался способ добычи животных при охоте на них, а также разрешения на эксперименты с животными. В транспортной сфере хотят аннулировать разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, габариты и вес которых превышают нормативные. Это пункт важен для перевозчиков, имеющих парк фур. Также уберут согласование транспортных маршрутов при перевозке опасных грузов. В дорожном строительстве аннулируют согласование проектов строительства, реконструкции, ремонта дорог. Хотят отменить получение свидетельств на право вывоза культурных ценностей. По тем видам деятельности, где регуляция остается, готовят такое нововведение: всю документацию будут вносить в Единый реестр, а пока система не заработает — публиковать на официальных сайтах органов, выдавших разрешительные документы (или аннулировавших их).

Документ вступит в силу на следующий день после его официальной публикации. Кабмин должен привести в соответствие с новым законом (если его примут) свои нормативно-правовые акты.

Не те реформы

Бизнес обещанной регуляции, с одной стороны, рад.

"По автотранспорту, который сейчас в Украине остался едва ли не единственным способом доставки многих товаров, регуляцию нужно было уже давно отменить. Не время в войну заморачиваться с разрешениями, все это тормозит логистику. Плюс отмена регуляции поможет убрать коррупционную составляющую, которая в войну, к сожалению, никуда не делась", - говорит нам руководитель транспортной компании, попросивший не называть его имени.

Владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин отмечает, что тут не совсем понятно, о каких именно разрешениях идет речь, так как большую их часть и так уже убрали. Возможно, просто зафиксируют в законе то, что действует на практике.

Бизнес тоже обеими руками за отмену пункта о разрешении с источниками ионизирующего излучения. В частности, как говорят медики, "получать разрешения на каждый рентген-аппарат - еще тот квест".

В то же время, как считает глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич, дерегуляция в том виде, что прописана в новом законопроекте, особо предпринимателям не поможет.

"Если это предлагается вместо реформ, которых ждет бизнес, то иначе как очередным очковтирательством такие новации назвать сложно. Бизнесу нужна реальная дерегуляция в сфере контроля и налогов. Например, почему бы вместо проверок ГСЧС, которые и в войну никуда не делись, не предложить бизнесу страховать риски по пожарам и в случае ЧП, возмещать ущерб. Страховщики в этом случае будут куда лучшей гарантией надлежащей пожарной безопасности на предприятии, чем контролеры. То же самое по налогам: сделайте уплату налогов бесконтактной и полностью прозрачной, введите ответственность налоговиков за ущерб, нанесенный деятельности компаний неправомерными решениями. При этом размеры налогов - это уже вопрос второго порядка, не в ставках и тарифах дело. У нас элементарное - справку об отсутствии задолженности по налогам перед бюджетом - нельзя получить. Я хотел взять такую на всякий случай, но в налоговой не дали - сказали, что ее выдают только под что-то, скажем, госзакупки. Но, понятно, за деньги все реально оформить. Настоящая, а не показная дерегуляция перекроет коррупционные потоки, а может оказаться, что и штат проверяющих придется кардинально сокращать за ненадобностью. Поэтому проводят лишь косметические упрощения", - считает эксперт.

По его словам, с бизнесом никто не советовался насчет списка разрешений, которые планируется отменить.

"Некоторые предложение откровенно удивляют. Скажем, как можно отменить согласование проектов по строительству и ремонту дорог? Это для чего? Чтобы пилить бюджеты на дороги и никто особо не мешал? Что в итоге настроят? А отмена свидетельств на вывоз культурных ценностей - это как? Понимаю, что в этой сфере полно злоупотреблений, и картины с Андреевского спуска часто пытаются представить на границе как шедевры, требуя денег за разрешение на пересечение границы. Но огульно снимать контроль за вывозом культурных ценностей, как по мне, - это просто преступление перед страной. Разве что будут массово "спасать" шедевры, чтобы они не достались врагу. Не для этих ли двух пунктов - по дорогам и культурным ценностям - затеяли эту дерегуляцию?" - говорит Доротич.

То есть отмена разрешений, как говорят бизнесмены, должна быть взвешенной и с прогнозами результатов. И принесет пользу только в том случае, если станет одним из элементов масштабной реформы, а за ней последуют другие нововведения, в том числе по налогам и проверкам.

Эксперты говорят, что дерегуляция может ударить по рядовым гражданам. В частности, есть риски, что ухудшится качество услуг.

"Например, нетрадиционная медицина очень разная. Это и апитерапия, и интервальное голодание, и гомеопатия и др. Но все "целители" имеют дело со здоровьем пациента. Поэтому, по моему мнению, нельзя снимать все ограничения. Стоило бы прописать запрет заниматься лечением онкологии, рекламировать услуги и др. Иначе можем получить армию знахарей, которые просто станут залечивать людей", - говорит глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.