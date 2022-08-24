Время знахарей. В Украине намечается большая дерегуляция. Что это значит для бизнеса и людей
В Украине могут существенно облегчить жизнь бизнесу. Кабмин подал в парламент законопроект №7689 о дерегуляции. В нем предлагается отменить целый список разрешительной документации для самых разных отраслей: от нетрадиционной медицины до дорожного строительства.
С одной стороны, это явный плюс для предпринимателей, которые давно жалуются, что власти слишком сильно закрутили гайки, и требуют послаблений хотя бы на время войны. С другой, не факт, что бизнесу такие упрощения действительно помогут. Особенно если за ними не последует других уступок, в частности, по налогам.
Кроме того, есть опасения, что дерегуляция бизнеса ударит по потребителям: рынок могут наводнить разного рода шарлатаны, что ухудшит качество услуг.
Разбирались, как будет работать бизнес в условиях большой дерегуляции и чего ждать рядовым украинцам.
Целители, дороги, импорт
Формально дерегуляция бизнеса началась в Украине еще до войны. Уже приняты несколько законодательных актов о пересмотре видов деятельности, подлежащих лицензированию.
Государственная регуляторная служба и дальше работала в этом направлении, и, как указано в пояснительной записке, новый законопроект - одно из ее предложений.
Также в правительстве утверждают, что прописанная в законопроекте отмена ряда разрешительных документов связана с тем, что они "утратили актуальность" и являются "экономически необоснованными", особенно в период военного положения.
Что именно планируют отменить? Для разных отраслей и сфер деятельности предусмотрены свои бонусы. Самые значительные нововведения такие.
- Предлагается полностью убрать регуляцию нетрадиционной медицины. По действующему законодательству целители должны были регистрироваться как физлица-предприниматели и получать разрешение на право заниматься народной медициной в центральном органе исполнительной власти в сфере здравоохранения. Для целителей разработаны специальные квалификационные требования, Кабмин утвердил порядок выдачи разрешений, срок действия которых составляет пять лет. Плюс прописан государственный надзор за целителями — плановые и внеплановые проверки. Есть целый список оснований для аннулирования разрешений, в том числе нарушения, выявленные контролерами, реклама услуг в СМИ, невозможность обеспечения надлежащих условий для лечения и др. В новом проекте все эти пункты предлагается отменить.
- В сфере обеспечения радиационной безопасности хотят отменить требование о необходимости получать разрешение санитарно-эпидемиологической службы.
- Целый список по дерегуляции импорта. Сейчас в случае запуска режима надзора Таможенная служба должна подавать до 10 числа каждого месяца комиссии при министерстве информацию об общей стоимости импортируемого товара и объеме согласно выданным разрешениям на импорт. В новом проекте этот пункт предлагается отменить. Также хотят аннулировать норму о выдаче разрешений импортерам на поставки продукции (сейчас заявки подаются через "Единое окно", разрешение выдают в течение семи дней). В заявках на импорт прописываются код товара, страна происхождения, оценочная стоимость, маркировка и пр. При этом не убрали саму возможность проведения специальных расследований контролирующих органов по импорту.
- В сфере регулирования деятельности, влияющей на климат и атмосферу, также хотят убрать разрешения (при их выдаче оценивалось влияние работы предприятий на окружающую среду), но сам контроль (так сказать, уже по факту загрязнений) оставят.
- Из закона "О животном мире" предлагается убрать требование получать разрешения на разведение краснокнижных животных. Не нужно будет согласовывать также содержание диких животных в неволе (что актуально, в частности, для зоопарков, цирков и др). Что касается диких животным, под дерегуляцию пойдут разрешения, в которых указывался способ добычи животных при охоте на них, а также разрешения на эксперименты с животными.
- В транспортной сфере хотят аннулировать разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, габариты и вес которых превышают нормативные. Это пункт важен для перевозчиков, имеющих парк фур. Также уберут согласование транспортных маршрутов при перевозке опасных грузов.
- В дорожном строительстве аннулируют согласование проектов строительства, реконструкции, ремонта дорог.
- Хотят отменить получение свидетельств на право вывоза культурных ценностей.
- По тем видам деятельности, где регуляция остается, готовят такое нововведение: всю документацию будут вносить в Единый реестр, а пока система не заработает — публиковать на официальных сайтах органов, выдавших разрешительные документы (или аннулировавших их).
Документ вступит в силу на следующий день после его официальной публикации. Кабмин должен привести в соответствие с новым законом (если его примут) свои нормативно-правовые акты.
Не те реформы
Бизнес обещанной регуляции, с одной стороны, рад.
"По автотранспорту, который сейчас в Украине остался едва ли не единственным способом доставки многих товаров, регуляцию нужно было уже давно отменить. Не время в войну заморачиваться с разрешениями, все это тормозит логистику. Плюс отмена регуляции поможет убрать коррупционную составляющую, которая в войну, к сожалению, никуда не делась", - говорит нам руководитель транспортной компании, попросивший не называть его имени.
Владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин отмечает, что тут не совсем понятно, о каких именно разрешениях идет речь, так как большую их часть и так уже убрали. Возможно, просто зафиксируют в законе то, что действует на практике.
Бизнес тоже обеими руками за отмену пункта о разрешении с источниками ионизирующего излучения. В частности, как говорят медики, "получать разрешения на каждый рентген-аппарат - еще тот квест".
В то же время, как считает глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич, дерегуляция в том виде, что прописана в новом законопроекте, особо предпринимателям не поможет.
"Если это предлагается вместо реформ, которых ждет бизнес, то иначе как очередным очковтирательством такие новации назвать сложно. Бизнесу нужна реальная дерегуляция в сфере контроля и налогов. Например, почему бы вместо проверок ГСЧС, которые и в войну никуда не делись, не предложить бизнесу страховать риски по пожарам и в случае ЧП, возмещать ущерб. Страховщики в этом случае будут куда лучшей гарантией надлежащей пожарной безопасности на предприятии, чем контролеры. То же самое по налогам: сделайте уплату налогов бесконтактной и полностью прозрачной, введите ответственность налоговиков за ущерб, нанесенный деятельности компаний неправомерными решениями. При этом размеры налогов - это уже вопрос второго порядка, не в ставках и тарифах дело. У нас элементарное - справку об отсутствии задолженности по налогам перед бюджетом - нельзя получить. Я хотел взять такую на всякий случай, но в налоговой не дали - сказали, что ее выдают только под что-то, скажем, госзакупки. Но, понятно, за деньги все реально оформить. Настоящая, а не показная дерегуляция перекроет коррупционные потоки, а может оказаться, что и штат проверяющих придется кардинально сокращать за ненадобностью. Поэтому проводят лишь косметические упрощения", - считает эксперт.
По его словам, с бизнесом никто не советовался насчет списка разрешений, которые планируется отменить.
"Некоторые предложение откровенно удивляют. Скажем, как можно отменить согласование проектов по строительству и ремонту дорог? Это для чего? Чтобы пилить бюджеты на дороги и никто особо не мешал? Что в итоге настроят? А отмена свидетельств на вывоз культурных ценностей - это как? Понимаю, что в этой сфере полно злоупотреблений, и картины с Андреевского спуска часто пытаются представить на границе как шедевры, требуя денег за разрешение на пересечение границы. Но огульно снимать контроль за вывозом культурных ценностей, как по мне, - это просто преступление перед страной. Разве что будут массово "спасать" шедевры, чтобы они не достались врагу. Не для этих ли двух пунктов - по дорогам и культурным ценностям - затеяли эту дерегуляцию?" - говорит Доротич.
То есть отмена разрешений, как говорят бизнесмены, должна быть взвешенной и с прогнозами результатов. И принесет пользу только в том случае, если станет одним из элементов масштабной реформы, а за ней последуют другие нововведения, в том числе по налогам и проверкам.
Эксперты говорят, что дерегуляция может ударить по рядовым гражданам. В частности, есть риски, что ухудшится качество услуг.
"Например, нетрадиционная медицина очень разная. Это и апитерапия, и интервальное голодание, и гомеопатия и др. Но все "целители" имеют дело со здоровьем пациента. Поэтому, по моему мнению, нельзя снимать все ограничения. Стоило бы прописать запрет заниматься лечением онкологии, рекламировать услуги и др. Иначе можем получить армию знахарей, которые просто станут залечивать людей", - говорит глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.