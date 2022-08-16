Во вторник, 16 августа, в Киеве станция метро "Теремки" закрыта на вход и выход из-за задымления в подземном переходе. Об этом сообщает КГГА.

На месте работают специалисты, о возобновлении работы станции сообщат отдельно.

Киевские телеграм-каналы пишут, что задымление могло возникнуть из-за возгорания проводки. Очевидцы жалуются на едкий запах, похожий на горящий пластик.

Сообщают, что бронедвери в метро закрыты.

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