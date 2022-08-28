О пожаре и взрывах в Сватово (оккупированная Луганская область) сообщил в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня ночью что-то произошло в Сватово. Почти все войска вышли из Сватово, там осталась так называемая ОРДЛОвская "полиция" и у них осталась аграрная база, где они делали передислокацию, и что-то там на той базе снова какой-то "хлопок" произошел. Еще пару часов назад там еще очень все пылало и взрывалось", - сказал Гайдай.

По версии российских источников, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии "Шанс" повреждено административное здание, 2 складских помещения, ангары, 6 единиц сельскохозяйственной техники и 9 легковых автомобилей.

Ранее Сергей Гайдай рассказал, что в оккупированных городах Луганской области российские оккупанты прибегают к новым методам принудительной мобилизации. Во время обходов многоэтажек россияне втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

Напомним, война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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