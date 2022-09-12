Ночью с 11 на 12 сентября российские войска снова обстреливали Днепропетровскую область. Пострадали здание лицея, жилые дома и газопровод.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Из "Градов" обстрел велся по Никопольскому району. В Червоногригоровской громаде, по предварительным данным, повреждены здание лицея и до десяти жилых домов. Люди в результате обстрела не пострадали.

Из ствольной артиллерии россияне стреляли по Марганецкой громаде и Никополю. Обошлось без жертв.

По Зеленодольской громаде враг ночью вел обстрел из "Ураганов". По предварительной информации, повреждены жилой дом и газопровод. Пострадавших среди мирного населения нет.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.