Владимир Зеленский опубликовал фото с разрушенной Карачуновской дамбы в Кривом Роге.

Публикация появилась в телеграм-канале президента.

"Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог", – написал он и пообещал расплату.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Кривой Рог подвергся ракетному удару. Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале.

Позже поступила информация, что РФ несколько раз обстреляла Кривой Рог. Вследствие одного из ракетных ударов повысился уровень воды в реке Ингулец.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.