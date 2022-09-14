Сегодня, 14 сентября, армия РФ несколько раз обстреляла Кривой Рог. В следствие одного из ракетных ударов начали поступать сообщения о повышении уровня воды в реке Ингулец.



О первом ракетном ударе стало известно из сообщения оперативной группировки войск "Каховка" во временном промежутке 17.01-17.06.

"Ракетный удар по г. Кривой Рог был предположительно с самолета Ту-95МС (ракетами Х-101)", - сообщает "Каховка".





Позже стало известно, что жители Кривого Рога начали делать запасы воды после сообщений в местных телеграм-каналах о возможном отключении водоснабжения в Кривом Роге в результате ракетного удара.

Об этом свидетельствуют видео, которые стали появляться в местных пабликах. На них люди набирают и запасают воду.



После этого местные каналы в Кривом Роге начали сообщать о повышении уровня реки Ингулец после ракетного удара.

По состоянию до 17.30, в Кривом Роге всего прозвучало, как минимум, 6 взрывов по данным местных телеграмм-каналов.



В 17.30 мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о новых запусках ракет по городу и призвал местных жителей находиться в укрытиях.







После этого в местных пабликах написали о новых взрывах в городе.



Позже вечером, появились ещё два видео из местных пабликов Кривого Рога про повышение уровня воды в реке Ингулец в результате ракетных ударов.





Позже появился первый официальный комментарий по поводу ситуации в Кривом Роге после ракетных ударов.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко пишет о 8 прилётах по городу.

Куда именно были прилёты он не уточнил, но написал, что пострадали гидротехнические сооружения, "имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей".

"Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде", - написал Тимошенко и разместил видео реки Ингулец с сильно поднявшимся там уровнем воды.

По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.



Напомним, в ночь на 10 сентября россияне ударили по Днепропетровщине. Вспыхнул промышленный объект, одну ракету над Днепром сбила ПВО.

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