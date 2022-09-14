Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил удар по инфраструктурному объекту города и заявил, что водоснабжение в Кривом Роге уже восстанавливается.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Криворожцы, пожалуйста соблюдаем покой. Ситуация контролируется. Эти твари нанесли удар по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города. Мы понимаем, что делать. Подача воды на население уже началась, если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время", - заявил Вилкул.

Напомним, сегодня, 14 сентября, армия РФ несколько раз обстреляла Кривой Рог. В следствие одного из ракетных ударов начали поступать сообщения о повышении уровня воды в реке Ингулец. О первом ракетном ударе стало известно из сообщения оперативной группировки войск "Каховка" во временном промежутке 17.01-17.06.

Позже стало известно, что жители Кривого Рога начали делать запасы воды после сообщений в местных телеграм-каналах о возможном отключении водоснабжения в Кривом Роге в результате ракетного удара. После этого местные каналы в Кривом Роге начали сообщать о повышении уровня реки Ингулец после ракетного удара.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал о 8 прилётах по городу. Куда именно были прилёты он не уточнил, но написал, что пострадали гидротехнические сооружения, "имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей".

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