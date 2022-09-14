Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявляет, что в зимний период в случае невозможности восстановить разрушенную Россией критическую инфраструктуру в короткие сроки людей будут эвакуировать.

"Безусловно, мы не исключаем, если враг коварно и террористически будет продолжать разбивать нашу инфраструктуру и города будут оставаться без тепла и света, когда на улице будет мороз, то, конечно, мы будем применять такой элемент, как эвакуация людей в случае невозможности восстановить инфраструктуру в течение короткого периода, сутки-двое максимум", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что власти, в частности областные администрации, готовы к такому сценарию и разработали соответствующие планы.

Напомним, в Никополе тысячи семей остались без света после ночного обстрела.

Также мы писали о том, почему недавние обстрелы энергоинфраструктуры оставили без света целые регионы Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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