Зеленский заявил, что россияне зимой будут наносить ракетные удары по предприятиям теплосетей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне зимой будут наносить ракетные удары по предприятиям, которые снабжают дома теплом.
Об этом она рассказал в рамках форума YES, состоявшегося в Киеве.
"Зима будет тяжелой для украинцев, но мы можем сделать так, чтобы она стала самой тяжелой для России. Мы можем сделать так, что после этих 90 дней путь к нашей победе окажется более четким. Россия уже стала на путь своего исторического поражения. Если все мы будем честными и выдержим", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на Западе опасаются, что проведение РФ "референдумов" на захваченных территориях повысит угрозу ядерного конфликта.
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Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.
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