Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне зимой будут наносить ракетные удары по предприятиям, которые снабжают дома теплом.

Об этом она рассказал в рамках форума YES, состоявшегося в Киеве.

"Зима будет тяжелой для украинцев, но мы можем сделать так, чтобы она стала самой тяжелой для России. Мы можем сделать так, что после этих 90 дней путь к нашей победе окажется более четким. Россия уже стала на путь своего исторического поражения. Если все мы будем честными и выдержим", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Западе опасаются, что проведение РФ "референдумов" на захваченных территориях повысит угрозу ядерного конфликта.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.