В результате российских обстрелов на территории Украины за минувшие сутки погибли 11 человек.

Самые большие потери в Донецкой области - там война унесла жизни 10 мирных граждан. Из них четыре человека погибли в Покровске Донецкой области после ударов ракетами "Искандер", сообщает мэр города Руслан Требушкин.

Еще один человек погиб в Харькове. Вечером из РСЗО там были обстреляны частные дома, а также нежилая инфраструктура Холодногорского и Шевченковского районов города.

Напомним, что сегодня ночью армия РФ обстреляла сразу два города: Днепр и Николаев. Есть пострадавшие, опубликованы фото и видео разрушений.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.