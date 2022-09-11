В ночь на 11 сентября было два мощных обстрела территории Украины со стороны РФ. Удары пришлись по Николаеву и Днепру.

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил удар по центру города ракетой. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Твари на день города решили нас "поздравить" и влупили по центру Днепра ракетой", - пишет мэр.

По словам Филатова, погибших нет, но есть раненые. Масштаб разрушений уточняется.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, сообщил о ночном обстреле Николаева.

Об этом он также написал на своем Telegram-канале.

По его словам, вследствие удара пострадали жилые дома, девять человек ранены, из них четверо были доставлены в больницу.

Позже губернатор Днепропетровской области рассказал подробности обстрела Днепра в Telegram-канале Днепропетровской ОВА.

По его словам, ракеты ударили прямо по жилому кварталу в центре. Ранен 72-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также, по данным ОВА, есть разрушение административных построек, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются.

Напомним, в прошлые сутки Днепропетроская область уже попадала под обстрел. 10 сентября под удар попали Синельниковский район, Марганецкая и Зеленодольская громады.

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