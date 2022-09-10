Сегодня, 10 сентября, российская армия несколько раз за день обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попали Синельниковский район, Марганецкая и Зеленодольская громады.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного Совета Николай Лукашук в своем официальном Телеграм-канале.

По словам Лукашука, попадания пришлись по агропредприятиям, сельхозьтехнике, жилым домам, хозяйственным сооружениям, газопроводу и линии электропередач. Обошлось без жертв и пострадавших.

"В других районах Днепропетровской области день был тихим", - пишет глава ДОС.

Напомним, сегодня под российские обстрелы также попал город Харьков. Мэр города Игорь Терехов заявлял о попадании в жилой дом и производственное помещение. Есть информация об одном погибшем.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

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