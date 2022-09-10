В Харькове обстреляли Холодногорский район.

Об этом пишет мэр города Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Он сообщает о попадании в жилой дом и производственное помещение. Есть информация об одном погибшем.

Позже мэр добавил, что по состоянию на 19.24 обстрел Холодногорского района. еще продолжался. Зафиксирован прилет в частный дом, на месте вспыхнул пожар.

Напомним, обстрелы Харькова армией РФ происходят на фоне продолжающегося контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Сегодня Генштаб подтвердил продвижение ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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