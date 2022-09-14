Российские войска ночью 14 сентября снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Обстрел велся из тяжелой артиллерии. Враг выпустил 75 снарядов.

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.

Район обстреливали три раза за ночь. Под ударом были Никопольская и Марганецкая громады.

Сам Никополь россияне атаковали дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3 000 семей. Часть уже подключили, энергетики продолжают восстанавливать сети, добавил Резниченко.

В Марганецкой, Мировской и Томаковской громадах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне, продолжаются восстановительные работы.

Напомним, россияне каждый день обстреливают Днепропетровскую область. Вчера сообщалось, что войска РФ за ночь шесть раз ударили по региону В результате повреждены дома, стадион и газопроводы.

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