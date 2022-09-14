Днепропетровщина каждый день находится под обстрелами. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска ночью 14 сентября снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Обстрел велся из тяжелой артиллерии. Враг выпустил 75 снарядов.

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.

Район обстреливали три раза за ночь. Под ударом были Никопольская и Марганецкая громады.

Сам Никополь россияне атаковали дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3 000 семей. Часть уже подключили, энергетики продолжают восстанавливать сети, добавил Резниченко.

В Марганецкой, Мировской и Томаковской громадах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне, продолжаются восстановительные работы.

Обстрел Днепропетровской области 14 сентября. Фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 14 сентября. Фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 14 сентября. Фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 14 сентября. Фото последствий

Напомним, россияне каждый день обстреливают Днепропетровскую область. Вчера сообщалось, что войска РФ за ночь шесть раз ударили по региону В результате повреждены дома, стадион и газопроводы.

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