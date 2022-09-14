В Николаеве после ночных массированных обстрелов во всех районах повреждены 13 домов, в большинстве - пробиты крыши. Также обстреляны два учебных заведения и ветлечебница.

Мэр Николаева Александр Сенкевич публикует фото повреждений в своем телеграм-канале.

Как пишет Сенкевич, Николаев массированно обстреляли после часу ночи. Повреждения получили в том числе и жилые дома. В настоящее время на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах расчищают проезд для общественного транспорта.

Под обстрел попали все четыре района города. Везде, кроме промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, пострадали жилые дома.

В более чем 10 многоквартирных домах выбито более 250 окон, повреждены балконы. В многоэтажке в Корабельном районе один подъезд на 40 квартир аварийный. Оттуда жители разъезжаются к своим родственникам и друзьям.

"Двум семьям мы помогли перевезти вещи. При необходимости город предоставит всем убежища. Полиция обеспечит патрулирование у этого дома", - сообщил мэр.

Повреждения получили и два учебных заведения. В одном - разрушена часть здания, взрывной волной и обломками вынесло окна и двери в остальных помещениях. В другом – взрывной волной выбило окна.

Также под обстрел попала ветеринарная больница. Там пробита опорная стена, поврежден газопровод и электросети, разрушены окна, двери, кровля и изгородь.

"По предварительным данным военной администрации, российские террористы обстреляли Николаев системами типа С-300. Два человека погибли, еще трое - госпитализированы", - написал Сенкевич.

Напомним, накануне в Николаеве коммунальщики заделали разбитые окна обстрелянных домов листами ДВП.

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