Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал видео и фото домов в городе, в которых коммунальщики заделали окна обстрелянных домов листами ДВП.

"Жилые дома, школы, больницы, спортивные объекты, заведения культуры и коммунальные учреждения - сейчас более 2 тысяч таких объектов, которые пострадали от российских обстрелов. Наша главная задача сегодня – подготовить их к отопительному сезону. Для закрытия поврежденных окон и ремонта кровель отдел ЖКХ сформировал ремонтные бригады. Также помогают управляющие компании и администрации районов", - написал Сенкевич в своем телеграм-канале.

Напомним, еще в июле в интервью "Стране" Сенкевич заявил, что в Николаеве, который продолжает подвергаться обстрелам, к отопительному сезону рассматривают вариант отселения части жильцов из поврежденных домов. Если же в доме живут люди, но часть квартир без окон будут закрыты из-за отъезда жильцов, то городские власти рассматривают вариант нанять промышленных альпинистов.

Кроме этого, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина на сегодня готова к будущему отопительному сезону на 60%. В правительстве планируют ускорить процесс подготовки. К 15 октября запасы угля должны достичь 2,5 миллиона тонн.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины