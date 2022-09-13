В Николаеве коммунальщики заделали разбитые окна обстрелянных домов листами ДВП. Фото и видео
Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал видео и фото домов в городе, в которых коммунальщики заделали окна обстрелянных домов листами ДВП.
"Жилые дома, школы, больницы, спортивные объекты, заведения культуры и коммунальные учреждения - сейчас более 2 тысяч таких объектов, которые пострадали от российских обстрелов. Наша главная задача сегодня – подготовить их к отопительному сезону. Для закрытия поврежденных окон и ремонта кровель отдел ЖКХ сформировал ремонтные бригады. Также помогают управляющие компании и администрации районов", - написал Сенкевич в своем телеграм-канале.
Напомним, еще в июле в интервью "Стране" Сенкевич заявил, что в Николаеве, который продолжает подвергаться обстрелам, к отопительному сезону рассматривают вариант отселения части жильцов из поврежденных домов. Если же в доме живут люди, но часть квартир без окон будут закрыты из-за отъезда жильцов, то городские власти рассматривают вариант нанять промышленных альпинистов.
Кроме этого, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина на сегодня готова к будущему отопительному сезону на 60%. В правительстве планируют ускорить процесс подготовки. К 15 октября запасы угля должны достичь 2,5 миллиона тонн.
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