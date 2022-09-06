В Николаевской области цены на продукты выше, чем в других регионах Украины, из-за близости к линии фронта и нарушенной логистики.

Об этом заявил глава местный губернатор Виталий Ким в ходе брифинга.

"Цены на Николаевщине выше из-за высоких рисков в логистике. Потому что не хотят сюда водители уезжать. Хотя мы все понимаем, что с этим ничего поделать нельзя. Снабжение будет происходить, согласно потребностям, которые есть у населения. Дефицита нет", - заявил Ким.

Николаев и область находятся под ежедневными обстрелами. Сегодня ураинская ПВО сбила четыре российские крылатые ракеты Х-101 в небе над Николаевской областью.

А вчера из-за обстрела Николаева было повреждено предприятие на окраине города.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".