По Николаеву снова ударили российские ракеты. Повреждено предприятие на окраине города
В Николаеве 5 сентября в 00:30 ночи мощному обстрелу подверглось промышленное предприятие на окраинах города. Из-за ударов повреждены производственные помещения и крыша.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Также повреждена кровля в одном из частных жилых домов, предварительно без жертв.
По информации военной администрации, по городу били ракетами С-300.
Город находится под ежедневными обстрелами. Вчера в Николаеве ночью обстреляли сразу три больницы.
А позавчера из-за обстрелов погибла восьмилетняя девочка, ранены дети и взрослые.
Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.
Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.
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