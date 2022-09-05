В Николаеве 5 сентября в 00:30 ночи мощному обстрелу подверглось промышленное предприятие на окраинах города. Из-за ударов повреждены производственные помещения и крыша.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Также повреждена кровля в одном из частных жилых домов, предварительно без жертв.

По информации военной администрации, по городу били ракетами С-300.

Город находится под ежедневными обстрелами. Вчера в Николаеве ночью обстреляли сразу три больницы.

А позавчера из-за обстрелов погибла восьмилетняя девочка, ранены дети и взрослые.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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