В воскресенье, 4 сентября, мэр Николаева Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким заявили об ударах по трем больницам в городе.

Николаев уже подвергся массированному ракетному обстрелу сегодня в 02:30, предварительно ракетами из переработанного ЗРК С-300.

На видео - одна из больниц после прилётов.

Ранее мы также писали, что российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Николаевской области ракетами, в результате чего за минувшие сутки в регионе погиб 1 ребенок, еще 5 человек, в том числе 3 детей, получили ранения.

Напомним, война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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