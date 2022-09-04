Полиция опубликовала фото после сегодняшнего ночного обстрела Николаева. Сообщается о повреждениях лечебных и учебных заведений, музея, жилых домов, гостиницы.

Также утром под обстрелами находились Вознесенск и Очаков. Разрушения подверглись жилым домам и гражданской инфраструктуре. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Фото последствий обстрелов.

Как писала "Страна", в результате обстрелов в Николаевской области погиб ребенок, еще пять человек ранены.

Напомним, по словам генерал-майора Николая Жирнова, украинская ПВО сбивает до 70% ракет, выпущенных Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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