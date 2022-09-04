Ночью 4 сентября под обстрел РФ в Николаеве попали лечебные учреждения, школы и жилые дома в Николаеве.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич написал в своем Телеграм-канале.

"Сегодня ночью под обстрелы попали лечебные учреждения, школы и жилые дома в Николаеве" - сообщил он.

В настоящее время на местах работают коммунальщики и аварийные бригады. Есть повреждения электросети и водопровода.

"Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Подробности сообщу вам впоследствии", - добавил Сенкевич.

Ранее мэр Николаева показал, чем была наполнена ракета, которая 29 августа попала в парк в центре города.

Накануне в Николаеве и области также шли обстрелы: погибла восьмилетняя девочка, ранены дети и взрослые.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".