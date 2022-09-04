Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Николаевской области ракетами, в результате чего за минувшие сутки в регионе погиб 1 ребенок, еще 5 человек, в том числе 3 детей, получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"По информации ОК "Юг", днем, 3 сентября, около 11:30 враг атаковал Центральный район Николаева ракетой воздушного базирования Х-59, выпущенной из Су-35. Ракета попала в частный двор и разрушила дом, хозяйственные постройки. Ранения получил один человек", - написал Ким.

Он отметил, что ночью 4 сентября, около 02:30, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно ракетами С-300.

"Существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница и музей. Также повреждены жилые дома. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - подчеркнул он.

Кроме того, утром 4 сентября, в 06:02, войска РФ обстреляли г. Очаков, в результате чего есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также в результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Ким также сообщил, что утром 4 сентября, около 05:01 под вражеские обстрелы попал г. Вознесенск, в результате чего на местном предприятии произошло возгорание помещений. Без жертв. Есть повреждения жилых домов. Подробная информация уточняется.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич написал, что под обстрел попали жилые дома и лечебные учреждения.

1 сентября мэр Николаева сообщил о шести взрывах в городе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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