Утром во вторник, 6 сентября, в небе над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.

Об этом сообщили в воздушном командовании "Юг".

Ракеты обнаружили и уничтожили с 07:00 до 08:00.

Пуски крылатых ракет осуществлялись российским стратегическим бомбардировщиком Ту-95МС из северной части Каспийского моря, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, как ВСУ сбили все ракеты, которые россияне выпустили за день по Днепру.

Также сообщали, как украинский "Бук" сбил российский самолет без единой ракеты.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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