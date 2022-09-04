Одна из украинских ракетных батарей Бук М1 уничтожила российский самолет без выстрела.

Об этом рассказал ее командир, герой Украины Ярослав Мельник в интервью АрміяInform.

"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", - рассказал военный.

Батарея Мельника противостояла российским летчикам более полугода в Харьковской области. За это время украинский Бук сбил 28 воздушных целей врага, в том числе 11 боевых самолетов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Как писала "Страна", украинская ПВО сбивает до 70% ракет, выпущенных Россией.

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