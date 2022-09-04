В ВСУ рассказали, как украинский "Бук" сбил российский самолет без единой ракеты
Одна из украинских ракетных батарей Бук М1 уничтожила российский самолет без выстрела.
Об этом рассказал ее командир, герой Украины Ярослав Мельник в интервью АрміяInform.
"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", - рассказал военный.
Батарея Мельника противостояла российским летчикам более полугода в Харьковской области. За это время украинский Бук сбил 28 воздушных целей врага, в том числе 11 боевых самолетов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.
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