Атомная подлодка РФ замечена у берегов Италии.

Об этом сообщает Bild.

По информации таблоида, за перемещениями российской подводной лодки в Средиземном море внимательно следят аналитики НАТО, пытаясь определить её тип и миссию, а также выяснить — как долго лодка находится у берегов континентальной Европы.

Также сообщается, что в последние дни российские военные корабли проявляют повышенную активность в акватории между Ирландией и Великобританией.

Там были замечены ракетный крейсер "Маршал Устинов", а также противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и танкер "Вязьма".

Тем временем война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

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