Мэр Николаева Александр Сенкевич посетовал, что жители обвиняют городскую власть в отсутствие питьевой воды.

"К сожалению, много людей до сих пор обвиняют Николаевскую городскую власть в том, что нет питьевой воды в кране, и не могут просто слепить две вещи: если бы была возможность подать эту питьевую воду, мы бы ее дали", - сказал мэр города Александр Сенкевич в эфире праздничного телемарафона к Дню города 11 сентября.

По его словам, единственный способ возврата нормального водоснабжения это восстановление тех труб, что были разрушены во время боев между Днепром и Николаевом.

На видео - такая воды сейчас течёт из кранов в Николаеве.

Напомним, 29 августа в Николаеве пропала холодная и горячая вода из-за аварии, которая произошла на водозаборе из Днепро-Бугского лимана. Ремонт может занять не один день, пока аварию не устранят, вода не будет подаваться вообще.

Вместе с тем, в "Николаевводоканале" говорили, что "авария произошла не в результате боевых действий" и обещали как можно скорее возобновить подачу воды в городе.

Как писала "Страна", 11 сентября армия РФ обстреляла сразу два города - Днепр и Николаев, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что жители части Донецкой области остались без воды, однако это произошло из-за боевых действий.

Также писали, что в подконтрольной "ДНР" Макеевке воду будут давать раз в шесть дней и всего на три часа. Там уже несколько месяцев сложная ситуация с водой из-за боевых действий, которые остановили подачу воды по каналу из Северского Донца.