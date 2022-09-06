В Николаевской области уменьшилось количество обстрелов, потому что россияне заняты попытками сдержать украинское контрнаступление на Херсон.

Об этом сообщил николаевский губернатор Виталий Ким в ходе брифинга.

Также ВСУ наносят удары по пусковым установкам, из которых россияне обстреливают Николаев.

Как результат, за минувшие сутки зафиксирован обстрел только одной громады региона - Баштанской.

"Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражения терпят пусковые установки, которые враг использует для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл", - сказал Ким.

Отметим, что, несмотря на слова Кима, сегодня украинская ПВО сбила четыре российские крылатые ракеты Х-101 в небе над Николаевской областью.

А вчера ракетный удар по Николаеву повредил предприятие на окраине города.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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