Было попадание в пятиэтажки и девятиэтажки, на предприятии начался пожар. Фото: Телеграм

Ночной обстрел Николаева осуществлялся ракетами С-300, два человека погибли, еще трое ранены.

Подробности сообщает глава ОГА Виталий Ким.

Было попадание в пятиэтажки и девятиэтажки. Также из-за попадания по предприятию начался пожар.

Повреждено учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома.

Троим людям оказали амбулаторную помощь.

Обстрел Николаева 14 сентября

Обстрел Николаева 14 сентября

Обстрел Николаева 14 сентября

Обстрел Николаева 14 сентября

Обстрел Николаева 14 сентября

Обстрел Николаева 14 сентября

Обстрел Николаева 14 сентября

Обстрел Николаева 14 сентября

Обстрел Николаева 14 сентября

Напомним, накануне в Николаеве коммунальщики заделали разбитые окна обстрелянных домов листами ДВП.

Также на днях в Николаеве и области СБУ задержала двух очередных агентов РФ. Один "охотился" за HIMARS, другой "воевал" в интернете.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.

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