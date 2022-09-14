Ночной обстрел Николаева осуществлялся ракетами С-300, два человека погибли, еще трое ранены.

Подробности сообщает глава ОГА Виталий Ким.

Было попадание в пятиэтажки и девятиэтажки. Также из-за попадания по предприятию начался пожар.

Повреждено учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома.

Троим людям оказали амбулаторную помощь.

Напомним, накануне в Николаеве коммунальщики заделали разбитые окна обстрелянных домов листами ДВП.

Также на днях в Николаеве и области СБУ задержала двух очередных агентов РФ. Один "охотился" за HIMARS, другой "воевал" в интернете.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.