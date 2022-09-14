На Донбассе за сутки погибли девять человек по обе стороны линии фронта. Видео
В Бахмуте из-за ночных обстрелов погибли пять человек, еще 16 получили ранения.
Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.
В "ДНР" сегодня заявили о гибели после попадания снаряда четырех человек в поселке Гольмовский под Горловкой.
Также ночью был ракетный удар по Мирнограду Донецкой области, сообщил мэр города Александр Брыкалов. Жертв и пострадавших нет.
Также появились фото последствий обстрела неподконтрольной Горловки Донецкой области.
Напомним, на днях российские войска совершили массированный обстрел Бахмута. Снаряды повредили частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. Под обстрел также попало здание ДК, где располагался гуманитарный штаб, в здании вспыхнул пожар. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения.
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