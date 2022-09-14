Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент РФ Владимир Путин после разговора с ним не изменил своей позиции по поводу действий России в Украине.

Об этом сообщает Bild.

"К сожалению, я не могу сказать, что там выросло осознание того, что начинать эту войну было ошибкой", — сказал Шольц, комментируя полуторачасовой телефонный разговор с президентом России, который состоялся вчера и в ходе которого канцлер призывал собеседника решить военный конфликт с помощью дипломатии.

Шольц подчеркнул, что необходимо разговаривать друг с другом и объяснять Путину свой взгляд на вещи.

"Потому что я твёрдо убеждён, что Россия должна уйти, должна вывести свои войска, чтобы в регионе был шанс на мир. И каждый день я понимаю, что это единственная перспектива", – сказал он.

Напомним, ранее Путин по телефону пообещал Шольцу, что Россия будет надёжным поставщиком энергоресурсов.

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