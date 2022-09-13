Канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Беседа последовала за телефонным разговором канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе, 7 сентября.

Сегодня Шольц и Путин общались 90 минут на тему войны России против Украины и ее последствий.

Пресс-релиз о разговоре опубликовал сайт немецкого правительства.



"Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Федеральный канцлер подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии территорий не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах", - сказано в записи.



Также Шольц призвал Путина обращаться со взятыми в плен комбатантами в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевскими конвенциями, и обеспечить беспрепятственный доступ к ним членам Международного комитета Красного Креста.



Касаясь ситуации на Запорожской АЭС, канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности АЭС. В этом контексте он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии.



Собеседники также говорили о продовольственной ситуации в мире, ставшей особенно напряженной в результате российской агрессии. Шольц подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту РФ с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме.



Канцлер и президент России договорились поддерживать контакт.

Ранее "Страна" сообщала, что в России начали намекать, что зерновая сделка, разблокировавшая украинские порты, может быть пересмотрена.

Мы также писали, что ситуацию на Запорожской АЭС сегодня обсуждали и Зеленский с премьером Италии Драги.