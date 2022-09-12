Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа перестать смотреть на Россию сквозь розовые очки.

Об этом Зеленский сказал в интервью ведущему CNN Фариду Закарии.

"Я думаю, что у него (Трампа - Ред.) было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин. Мне кажется, он занимал столь высокую должность, где нельзя не понимать, кто является, скажем так, ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, ты имеешь все: силы и данные разведки, и психологический портрет. Ты должен разбираться, кто такой президент России, к чему он стремится и как он туда идет", – сказал президент Украины.

Зеленский выразил удивление, что даже после полномасштабного вторжения Дональд Трамп называл Путина гением.

"Мне кажется, что он должен на все это посмотреть с точки зрения угрозы не только Украины. Может, мы для него довольно далеко находимся, но у войны нет никакого расстояния. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без розовых очков. Я не знаю, может, ему это нужно было для его внутренней политики, показать, что он готов найти понимание с президентом России", – добавил он.

Как писала "Страна", в августе Трамп заявлял, что Зеленский должен был согласиться на нейтральный статус и отказаться от идеи вернуть Крым, пойдя на соглашение с Владимиром Путиным.

Также предшественник Байдена говорил, что не допустил бы войны в Украине, а также стремительного роста инфляции, если бы остался хозяином Белого дома.