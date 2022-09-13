Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой итальянского правительства Марио Драги. Они обсудил ситуацию на фронте, Запорожской АЭС и вопрос оборонного взаимодействия.

Об этом президент Украины сообщил в своем Twitter-аккаунте, во вторник, 13 сентября.

"Провел очередной разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Проинформировал о развитии ситуации на фронте. Указал на важность оборонного взаимодействия с Италией. Должны ее усиливать. Обсудили ситуацию на ЗАЭС", - написал Зеленский.

Он добавил, что гарантия безопасности ЗАЭС - это демилитаризация и возвращение станции под контроль Украины.

Напомним, Зеленский наградил Марио Драги и других иностранных партнером государственными наградами.

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