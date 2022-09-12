Президент Украины Владимир Зеленский уволил народного депутата Федора Вениславского с должности представителя президента в Конституционном суде.

Соответствующие указы размещены на сайте президента.

Вениславский стал представителем президента в Верховной Раде. В Конституционном суде он пробыл на должности представителя президента более трех лет.

Вместо Вениславского в КСУ назначен внештатный советник главы Офиса президента Сергей Дембовский.

В комментарии "Стране" Федор Вениславский рассказал, с чем связано решение президента Владимира Зеленского освободить его от должности представителя президента в Конституционном суде.

"Это связано с моим личным заявлением. Объективная причина - работа в Конституционном Суде отвлекала от работы в парламенте. Был диссонанс. Одновременно были заседания парламента и заседания в Конституционном Суде. Это вызывало определённые трудности и в работе в парламенте, и иногда в работе в Конституционном Суде", - сообщил "Стране" Вениславский.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский назначил новых глав управлений СБУ в Херсоне и в Чернигове.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.