Зеленский уволил нардепа Вениславского с поста представителя президента в Конституционном суде. Указы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил народного депутата Федора Вениславского с должности представителя президента в Конституционном суде.
Соответствующие указы размещены на сайте президента.
Вениславский стал представителем президента в Верховной Раде. В Конституционном суде он пробыл на должности представителя президента более трех лет.
Вместо Вениславского в КСУ назначен внештатный советник главы Офиса президента Сергей Дембовский.
В комментарии "Стране" Федор Вениславский рассказал, с чем связано решение президента Владимира Зеленского освободить его от должности представителя президента в Конституционном суде.
"Это связано с моим личным заявлением. Объективная причина - работа в Конституционном Суде отвлекала от работы в парламенте. Был диссонанс. Одновременно были заседания парламента и заседания в Конституционном Суде. Это вызывало определённые трудности и в работе в парламенте, и иногда в работе в Конституционном Суде", - сообщил "Стране" Вениславский.
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