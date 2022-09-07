Президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей областных управлений СБУ в Херсоне и Чернигове.

Соответствующие указы опубликованы на сайте ОПУ.

Новым начальником Херсонского областного управления СБУ стал Артем Борисевич.

С 7 ноября 2019 года эту должность занимал Сергей Криворучко, который перешел на сторону РФ, за что Зеленский лишил его звания.

А в Черниговской области уволен глава областного управления Евгений Нетужилов, занимавший эту должность с 11 ноября 2020 года. Вместо него назначен Алексей Лях.

Напомним, что в середине августа Зеленский провел рокировки глав СБУ в трех областях. Тогда убрали людей Ивана Баканова.

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