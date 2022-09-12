Зеленский назвал знаком отчаяния российские удары по инфраструктуре Украины. Обращение 12 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в понедельник, 12 сентября.
Главное из заявлений президента:
- Заявил, что мир недостаточно реагирует на радиационный и энергетический террор со стороны России.
- Высказал недовольство тем, что Украина до сих пор должна просить ПВО у партнеров.
- Назвал "признаком отчаяния" россиян удары по энергетической инфраструктуре Украины.
- Заявил о необходимости восьмого пакета санкций ЕС и необходимости признать РФ государством-террористом.
- Сообщил, что Кабмин создаст координационный штаб для ликвидации последствий ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
Ранее мы писали, что советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что обстрелы ТЭЦ и создание энергокризиса в Европе - новая главная тактика России.
Также "Страна" сообщала, что, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на Запорожской АЭС продолжаются обстрелы, под угрозой реакторы.
Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.