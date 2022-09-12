В Харькове после обстрела днем 12 сентября снова пропали свет и вода. Из строя выведены объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера", - написал он.

По словам Терехова, энергетики, спасатели и коммунальщики устраняют последствия обстрела.

Отметим, в результате удара по Харькову один человек погиб, еще четверо получили ранения. Прилеты были зафиксированы в Основянском и Киевском районах.

Напомним, что вчера россияне нанесли удар по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5. После этого в Харьковской области и других регионах начались проблемы с электроснабжением.

По состоянию на утро 12 сентября электроснабжение и водоснабжение в Харькове и области были возобновлены на 80%.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.