"Глава Крыма" Сергей Аксенов прокомментировал удар по крупнейшей Харьковской ТЭЦ и выразил надежду, что действия россиян в будущем будут носить "более решительный характер".

"Слава Богу, минобороны начало, наконец, наносить удары по объектам инфраструктуры", - заявил Аксенов.

Отметим, что минобороны РФ ничего об ударах по ТЭЦ в Украине на своем утреннем брифинге не сообщило.

Ранее мы публиковали видео последствий удара россиян по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5.

Также писали, что "Укрзализныця" сообщала о задержке поездов, так как в Харьковской области частично отсутствует свет.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.