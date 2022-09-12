В Харьковской области очевидцу удалось снять момент взрыва по ТЭЦ-5, после которого в ряде областей (Харьковской, Сумской, Полтавской, части Донецкой) пропали электричество и вода.

"Чуть не убило взрывом..." — подписал кадры автор видео. На видео видно яркое зарево, ударная волна и последствия взрыва в виде выбитых окон в квартире, где находился человек.

Ранее "Страна" публиковала еще одно видео с последствиями удара россиян по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5. На утренних кадрах видны жуткие последствия: объект сильно пострадал, оборваны линии электропередач, разрушено здание теплоэлектростанции.

Пожар удалось ликвидировать только утром 12 сентября. Электроснабжение и водоснабжение в Харькове и области были возобновлены только на 80%. Сегодня после обстрела в Харькове снова пропали свет и вода. И ситуация вчерашнего вечера с харьковской подземкой повторилась - люди пешком идут в тоннелях метро из-за его остановки.

В результате удара по Харькову один человек погиб, еще четверо получили ранения. Прилеты были зафиксированы в Основянском и Киевском районах.

Напомним, война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.