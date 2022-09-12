Подоляк назвал действия РФ террористическими. Фото: 5 канал

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк описал, как он понимает стратегию России в войне после ударов по украинской энергоинфраструктуре.

Запись появилась в Твиттере.

"Текущая террористическая стратегия РФ:

  • Энергетические протесты в Европе.
  • Пропаганда "Они замерзнут без нас" в мировых медиа.
  • Демонстрационные обстрелы украинских ТЭЦ.
  • Выпрашивание переговоров о ложном "прекращении огня", – написал Подоляк.

Скриншот из Твиттера Михаила Подоляка

Ранее "Страна" сообщала, что после вчерашних обстрелов ТЭЦ под Харьковом власти решили создать координационный штаб, который будет сфокусирован на ликвидации последствий обстрелов Россией энергетической и коммунальной инфраструктуры Украины. Таким образом, Кабмин начал готовиться к тому, что обстрелы ТЭЦ станут регулярными.

Также мы рассказывали, что Белый дом осудил удары России по критической инфраструктуре Украины.

Между тем в Кремле отказались комментировать удары по энергетической инфраструктуре Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перенаправил журналистов за комментариями в Минобороны РФ.

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