Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк описал, как он понимает стратегию России в войне после ударов по украинской энергоинфраструктуре.

Запись появилась в Твиттере.

"Текущая террористическая стратегия РФ:

Энергетические протесты в Европе.

Пропаганда "Они замерзнут без нас" в мировых медиа.

Демонстрационные обстрелы украинских ТЭЦ.

Выпрашивание переговоров о ложном "прекращении огня", – написал Подоляк.

Ранее "Страна" сообщала, что после вчерашних обстрелов ТЭЦ под Харьковом власти решили создать координационный штаб, который будет сфокусирован на ликвидации последствий обстрелов Россией энергетической и коммунальной инфраструктуры Украины. Таким образом, Кабмин начал готовиться к тому, что обстрелы ТЭЦ станут регулярными.

Также мы рассказывали, что Белый дом осудил удары России по критической инфраструктуре Украины.

Между тем в Кремле отказались комментировать удары по энергетической инфраструктуре Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перенаправил журналистов за комментариями в Минобороны РФ.