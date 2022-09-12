В Кремле отказались комментировать вчерашние удары по энергетической инфраструктуре Украины, предложив адресовать этот вопрос минобороны РФ.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Всю информацию по фактам ракетных ударов, по целям, а также результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега Конашенков в брифингах", - заявил Песков.

Отметим, что Конашенков во время сегодняшнего брифинга, также ничего не сказал об ударах по энергоинфраструктуре Украины, из-за которых в целом ряде областей пропал свет и вода.

Как сообщалось, россияне ударили по ТЭЦ-5 в Харькове.

Telegram-каналы сообщали, что удары нанесены ракетами с российских военных кораблей в Каспийском море.

Также мы писали, что после удара по ТЭЦ в Харькове Аксенов порадовался, что минобороны РФ начало бить по объектам инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.