После вчерашних обстрелов ТЭЦ под Харьковом власти решили создать координационный штаб, который будет сфокусирован на ликвидации последствий обстрелов Россией энергетической и коммунальной инфраструктуры Украины.

Соответствующее поручение Минэнерго, Минрегиону, "Нафтогазу" и "Укрэнерго" дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Штаб будет создан в рамках Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На восстановление поврежденных объектов и помощь деоккупированным территориям из резервного фонда бюджета планируется выделить 400 млн грн.

"Вчерашние варварские обстрелы России по критической инфраструктуре еще раз доказали, что нам противостоят террористы. Должны быть готовы к любым сценариям", - написал Шмыгаль.

Напомним, что после удара по ТЭЦ "глава Крыма" Сергей Аксенов порадовался, что минобороны РФ начало бить по объектам инфраструктуры.

После такого подлого удара жителей Харьковской области призвали задуматься об альтернативных источниках отопления.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.