Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал собеседнику, что Россия будет надёжным поставщиком энергоресурсов.

Об этом говорится в сообщении Кремля о звонке.

"Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например в работе газопровода "Северный поток – 1", вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание. Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие "Северный поток – 2", попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично", - сказано в пресс-релизе.

Также в Кремле рассказали, что Путин сообщил Шольцу о "нарушениях Киевом международного гуманитарного права и непрекращающихся обстрелах Донбасса".

Вообще Украина стала основной темой беседы. В связи с войной лидеры обсудили обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции. Президент России подробно рассказал о "предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам".

При обмене мнениями о реализации заключённой 22 июля в Стамбуле "зерновой сделки" Путин подчеркнул её пакетный характер и разъяснил суть озабоченностей Москвы в связи с "несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны".

Отвечая на вопрос Шольца, Путин отметил, что российская сторона предоставляет Международному Комитету Красного Креста доступ к военнопленным, "в то время как Киев этого не делает".

Ранее свою версию разговора изложило правительство Германии.

Как писала "Страна", 11 сентября Путин созванивался с Макроном.