Елисейский дворец обнародовал свою оценку сегодняшнего телефонного разговора между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Ранее мы публиковали российскую версию.

Сообщение опубликовано на сайте президента Франции.

Отмечается, что Макрон осудил продолжение российских военных операций в Украине и напомнил о своем требовании их скорейшего прекращения, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Этого в российской версии не было.

Президент Франции также настаивал на необходимости обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он заявил, что "российская оккупация стала причиной того, что сегодня целостность Запорожской электростанции находится под угрозой".

Он потребовал, чтобы российские силы отошли с ЗАЭС. Макрон пообещал быть в контакте с Путиным, Зеленским и главой МАГАТЭ Гросси по этой теме.

Путин по поводу ЗАЭС, напомним, обвинил в обстрелах Украину.

По зерновому вопросу, Макрон напомнил, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства. Он попросил Путина обеспечить, чтобы договоренность, достигнутая Россией с Украиной и Турцией под контролем ООН, выполнялась таким образом, чтобы экспортируемое зерно доставалось тем, кто в нем больше всего нуждается.

Путин также говорил, что зерно должно направляться прежде всего развивающимся странам.

Напомним, что вчера Макрон созвонился с Владимиром Зеленским и призвал РФ вывести войска с Запорожской АЭС.