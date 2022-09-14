Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне нанесли удар по дамбе в Кривом Роге, чтобы поднявшаяся вода в реке Ингулец смыла украинские переправы, которые ВСУ наводят для наступления в Херсонской области.

Об этом он сказал 14 сентября в программе Марка Фейгина.

"Они сегодня влупили по плотине в Кривом Роге, ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре. Это признак, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу", - сказал Арестович.

Напомним, 14 сентября армия РФ несколько раз обстреляла Кривой Рог. В следствие одного из ракетных ударов начали поступать сообщения о повышении уровня воды в реке Ингулец.

После этого Владимир Зеленский опубликовал фото с разрушенной Карачуновской дамбы в Кривом Роге.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, утечка воды на месте удара составляет 100 кубометров в секунду, а уровень воды в реке Ингулец меняется ежечасно.

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Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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