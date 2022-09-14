Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в среду, что, по его мнению, мира в Украине в ближайшее время не будет.

Об этом генсек ООН заявил на пресс-конференции для мировых СМИ.

"Мы далеки от окончания войны", - сказал он журналистам после телефонного разговора с президентом России Путиным.

"Прекращения огня не предвидится. Я бы солгал, если бы сказал, что это произойдет", — добавил он.

Дипломат сказал, что обсудил с Путиным ряд вопросов, включая сделку по зерну и возможность российского экспорта, но предупредил, что существуют препятствия для экспорта российских продуктов питания и удобрений.

"Мы рискуем получить нехватку продовольствия в мире в конце этого года", – объяснил Гутерриш.

Гутерриш также процитировал Путина, заявившего, что Россия не будет препятствовать проведению миссии по установлению фактов в связи с нападением на СИЗО в Еленовке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент РФ Владимир Путин после разговора с ним не изменил своей позиции по поводу действий России в Украине.

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