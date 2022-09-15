Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS (аналог американских Хаймарсов) и 50 бронемашин Dingo.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, пишет DW.

Кроме того, будут предоставлены 200 ракет для РСЗО, заявила политик в Берлине. Поставки боевых машин пехоты и боевых танков, на которых настаивала Украина, Ламбрехт не анонсировала.

Отметим, также ожидается, что Германия передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две - в 2023 году.

Напомним, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ранее отказала Украине в поставке боевых танков. При этом США ведут переговоры со своими союзниками о поставках в Украину современных танков.

Ранее мы писали, что министр обороны Алексей Резников говорил, что на Западе еще не приняли решения по поставкам Украине натовских танков и самолетов.

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