Германия сможет полностью отказаться от российского газа к концу 2023 года.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с немецкими работодателями и профсоюзами в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

По словам канцлера, страна готова к предстоящей зиме, газохранилища заполнены на 85%, а терминалы по приему сжиженного газа активно строятся и частично заработают уже в январе.

Шольц также пообещал позаботиться, чтобы АЭС на юге страны продолжили работать в январе-марте 2023 года.

Между тем, по данным Bloomberg, приведенным в августе, если РФ прекратит поставки, Германии хватит запасов газа менее, чем на три месяца. По словам президента Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера (агентство регулирует энергетический сектор страны), пополнение запасов газа до 95% к ноябрю покроет потребности в отоплении, промышленности и электроэнергии примерно на 2,5 месяца, если Россия полностью прекратит поставки.

А министр экономики Германии Роберт Хабек высказался против эмбарго на российский газ. Свой отказ вводить эмбарго на российский газ он объяснил тем, что некоторые страны в Восточной Европе всё ещё зависят от его поставок.