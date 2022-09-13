Добыча газа "Нафтогазом" за последние полгода сократилась на 2% из-за российского вторжения. Глава компании Юрий Ветренко надеется наверстать объемы добычи благодаря успешному контрнаступлению ВСУ под Харьковом.

Об этом он сказал в комментарии Reuters.

"Мы продолжаем добывать газ даже в тех регионах, где идут боевые действия. Увеличим добычу на западе страны. Мы понимаем, насколько важно для Украины иметь больше газа, особенно газа собственной добычи", - заявил Витренко.

Отметим, что значительная часть месторождений "Нафтогаза" расположена в Полтавской и Харьковской областях.

Ранее Витренко заявлял, что если зима будет холодной, мощности для отопления не хватит.

А вот глава Оператора ГТС заверил, что у Украины достаточно запасов газа в хранилищах для отопительного сезона.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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