"Нафтогаз" надеется восстановить добычу благодаря деоккупации Харьковской области
Добыча газа "Нафтогазом" за последние полгода сократилась на 2% из-за российского вторжения. Глава компании Юрий Ветренко надеется наверстать объемы добычи благодаря успешному контрнаступлению ВСУ под Харьковом.
Об этом он сказал в комментарии Reuters.
"Мы продолжаем добывать газ даже в тех регионах, где идут боевые действия. Увеличим добычу на западе страны. Мы понимаем, насколько важно для Украины иметь больше газа, особенно газа собственной добычи", - заявил Витренко.
Отметим, что значительная часть месторождений "Нафтогаза" расположена в Полтавской и Харьковской областях.
Ранее Витренко заявлял, что если зима будет холодной, мощности для отопления не хватит.
А вот глава Оператора ГТС заверил, что у Украины достаточно запасов газа в хранилищах для отопительного сезона.
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Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.
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